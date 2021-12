Manovra: Mirabelli (Pd), 'tenere aperto dialogo con parti sociali'

10 dicembre 2021 a

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Quella del sindacato è una scelta autonoma che rispettiamo ma che non ci aspettavamo, una scelta che ne contiene un'altra negativa, quella di rompere un valore importante come quello dell'unità sindacale". Così il vicepresidente dei senatori del Pd Franco Mirabelli a Sky.

"Continuo a pensare che debba essere tenuta aperta la porta del dialogo e del confronto e credo che il governo si stia muovendo in questa direzione: l'ulteriore intervento volto a ridurre il costo delle bollette aiuta le famiglie, nella manovra ci sono 8 miliardi di taglio delle tasse che riguarda soprattutto i lavoratori dipendenti, c'è la disponibilità ad un confronto sulle pensioni con la disponibilità a rivedere la questione dell'ape social con un anticipo dell'acceso per alcuni lavoratori usuranti come, ad esempio gli edili".

"Si tratta di scelte che vanno tutte in direzione dell'equità e per questo sono convinto che il dialogo, che oggi vede una battuta d'arresto con la decisione confermata dello sciopero, debba continuare”.