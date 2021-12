Quirinale: Calenda, 'basta melina, chiediamo a Draghi di restare a Chigi'

10 dicembre 2021 a

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Il prossimo anno noi abbiamo da spendere i soldi del Pnrr, decidere cose molto controverse come la vaccinazione dei bambini, abbiamo una fiammata inflazionistica: questi sono 3 rischi enormi e l'idea che si possa affrontarli con un governo elettorale è folle. Per questo noi diciamo da tempo a tutti i leader che sostengono questa maggioranza che dobbiamo incontrarci ora e proporre a Draghi di rimanere sulla base di un patto di legislatura. C'è un profilo come quello della Cartabia che sarebbe quello giusto" per il Colle. Così Carlo Calenda in un'iniziativa a Bologna.

"Ma se i partiti continuano a fare melina, c'è il rischio che la situazione sfugga di mano e sfuggendo di mano potremmo far finire il Governo e non avere Draghi neanche al Quirinale. Questo è un rischio gigantesco".

"Letta dice 'voglio un campo largo'. Va da Giorgia Meloni e ci parla. Però alla fine non si concretizza niente perchè bisogna aspettare l'ultimo minuto. So che è difficile, contrario alla tradizione italiana, ma noi dobbiamo fermare i giochini e decidere. Poi si può decidere che finisce tutto e si va alle elezioni, ma bisogna farlo in modo consapevole perchè non siamo in una situazione normale".