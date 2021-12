Scuola: Fratoianni (Si), 'in piazza con i sindacati, grave che governo non capisca'

10 dicembre 2021 a

Roma, 10 dic (Adnkronos) - "Oggi in piazza con il mondo della scuola per rimettere l'istruzione e la formazione al centro delle politiche pubbliche del Paese. E invece ancora una volta la manovra di questo governo non lo fa". Lo ha detto il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni parlando con i cronisti a margine del corteo in corso a Roma nel giorno dello sciopero proclamato da Cgil, Uil, Snals e Gilda.

“La scuola è il più importante vettore per costruire una società più giusta. Non capirlo oggi, dopo gli anni di pandemia, è davvero molto grave”, ha concluso Fratoianni.