Quirinale: Boccia, 'Berlusconi non ha i voti, vediamo cosa fanno e dopo partirà lo start'

10 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 10 dic (Adnkronos) - "Per il presidente della Repubblica dobbiamo cercare di votare tutti insieme il garante dell'unità nazionale. Se una parte dell'arco costituzionale ha deciso per un candidato divisivo, il centrodestra con Berlusconi, non possiamo che aspettare che consumino questo passaggio interno". Lo ha detto Francesco Boccia a radio Immagina.

"Noi abbiamo detto che si può essere uniti su un nome che unisce ma dobbiamo lavorarci tutti insieme. Se il centrodestra non smentisce che parte da Berlusconi, lo start non ci sarà -ha spiegato il responsabile Enti locali del Pd-. A gennaio si deve ripartire senza candidati di bandiera, se invece c'è la proposta Berlusconi la domanda è da fare al centrodestra. Noi osserveremo quello che sono in grado di fare ma non ci sono i voti, è evidente, mi sembra tattica".