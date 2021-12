M5S: Castaldo, 'rilanciarne azione politica, avanti con passione e dedizione'

10 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Il voto di oggi sui vicepresidenti e sui comitati politici del Movimento 5 Stelle ha visto la conferma da parte dell'assemblea degli iscritti dei nomi proposti da Giuseppe Conte per supportarlo nei vari ambiti della nostra azione politica. Voglio ringraziare tutti coloro che con il loro voto hanno voluto esprimere fiducia nei mei confronti come coordinatore del Comitato per i rapporti europei ed internazionali. A condividere con me questo impegno ci sono colleghi e amici che da sempre seguono queste tematiche con impegno, competenza e dedizione: non vedo l'ora di lavorare ancora più fianco a fianco con Manlio Di Stefano, Laura Agea, Iolanda Di Stasio e Filippo Scerra, coinvolgendo il più possibile anche gli altri colleghi che vorranno unirsi a noi, in modo partecipativo e inclusivo come sempre". Lo scrive su Facebook Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente del Parlamento europeo in quota M5S.

"Un augurio di buon lavoro - prosegue il grillino - anche ai nostri Vicepresidenti ovvero Paola Taverna, Riccardo Ricciardi, Mario Turco, Michele Gubitosa e Alessandra Todde, con i quali condivideremo l'ambizioso compito di rilanciare l'azione politica del Movimento, e il cui contributo politico sarà fondamentale. Il nostro obiettivo è essere come sempre al servizio del Movimento 5 Stelle e del nostro progetto, con tutta la passione, la dedizione e l'impegno che servono per cambiare il Paese: avanti tutta e in alto i cuori!".