I consigli di Kaspersky su come proteggere la propria identità digitale nel nuovo meta-universo

10 dicembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) -

Milano, 10 dicembre 2021.Dopo l'annuncio di Facebook in merito al cambio di nome in Meta, i meta-universi virtuali (metaverse) sono stati discussi a livello globale. Brand internazionali e paesi di tutto il mondo stanno pianificando di aprire uffici e realizzare progetti nel mondo virtuale. Negli ultimi anni, il termine metaverso è diventato molto popolare, viene infatti menzionato da Fortnite, Microsoft, Roblox, Minecraft, Balenciaga e Nike , così come nelle tecnologie AR e VR.

Il termine metaverso è stato coniato dallo scrittore di fantascienza Neil Stevenson nel 1992 nel suo romanzo Snow Crash. Il metaverso di Stevenson è la fase successiva dello sviluppo di internet: un mondo digitale che combina realtà fisica, aumentata e virtuale.

Le persone possono connettersi ad esso sotto forma di avatar e fare tutto come nel mondo reale: cercare informazioni, comunicare, fare shopping e lavorare – ma allo stesso tempo allontanarsi dalla realtà e vivere in un universo virtuale. Un avatar umano nel metaverso può essere ciò che vuole e possedere qualsiasi cosa, e la morte non ha lo stesso significato del mondo reale.

Mondi completamente digitali simili sono presenti nella trilogia Matrix e Ready Player One di Ernest Klein, dove il gioco online multiplayer OASIS è diventato un analogo del metaverso.

Oltre agli universi separati, le immagini virtuali stanno già gradualmente diventando parte della realtà moderna. Negli Stati Uniti è stato lanciato lo show Alter Ego , dove i concorrenti cantano dietro le quinte mentre la tecnologia di motioncapture crea avatar digitali che appaiono al loro posto.

Tenuto conto del fatto che il metaverso è un elemento che farà parte del nostro futuro, gli utenti dovrebbero pensare alla sicurezza dei loro avatar digitali e alle possibili minacce informatiche:

1. Furto d'identità e hijacking degli account social e dei giochi multiplayer. Questo può potenzialmente portare a:

a. Perdita di informazioni personali (come ad esempio i loro meta-analoghi), e quindi essere ricattati per riaverli.

b. Furto di valuta fiat virtuale, o reale, o di criptovaluta da carte di credito e portafogli collegati ad un account. Ma anche il furto di oggetti virtuali costosi, come skin o abiti.

c. Utilizzare l'avatar della vittima per fare delle frodi (come ad esempio chiedere ad amici e parenti di ricevere del denaro).

È possibile trovare maggiori informazioni su come proteggere un account sul blog ufficiale di Kaspersky a questo link .

2. Un altro fattore importante è l'ingegneria sociale. Come accade ad esempio nelle app di incontri, le persone nella realtà virtuale potrebbero non essere chi dicono di essere, o potrebbero non avere le migliori intenzioni.

Questo può portare a:

a. Schemi di catfishing.

b. Stalking e doxing. Kaspersky e Endtab.org hanno sviluppato un corso su come proteggersi dal doxing o affrontare le sue conseguenze.

c. Altri pericoli che possono derivare dal passaggio dal mondo virtuale a quello reale. Maggiori informazioni sono disponibili nel blog di Kaspersky: Love in an algorithmic age .

3. Problemi di privacy - I metaversi sono come i social media con l'unica differenza che si trovano in una realtà virtuale. Per questo motivo gli utenti devono rimanere vigili e proteggere le loro informazioni personali (come i dati del passaporto o i dati bancari). Per avere maggiori informazioni sulla privacy online è possibile consultare il blog di Kaspersky a questo link .

4. Problemi legati alla blockchain. Se, come in Decentraland, l'identità dell'utente è costruita su un wallet, allora vale la pena proteggerla .

5. Potenzialmente anche i bambini possono diventare utenti attivi del metaverso. Uno degli esempi eclatanti è il gioco Roblox, che è stato in cima ai giochi più popolari tra i bambini per molto tempo. Considerato che nella realtà virtuale è possibile incontrare dei criminali è importante prevedere e garantire la loro sicurezza. Maggiori informazioni sulla sicurezza di VR&AR sono disponibili a questo link .

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un'azienda di sicurezza informatica e digital privacy che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 240.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: https://www.kaspersky.it/

Seguici su:

https://twitter.com/KasperskyLabIT

http://www.facebook.com/kasperskylabitalia

https://www.linkedin.com/company/kaspersky-lab-italia

https://www.instagram.com/kasperskylabitalia/

https://t.me/KasperskyItalia

Contatto di redazione:

Noesis

[email protected]