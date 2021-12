Casa: Stefano (Pd), 'direttiva europea ci lascia perplessi'

10 dicembre 2021 a

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "La bozza di Direttiva europea di cui si discute in queste ore sul possibile blocco delle vendite e degli affitti degli immobili ad alto spreco energetico, non può che lasciarci più che perplessi. Infatti, impedire la vendita di queste case rischia di ottenere esattamente l'effetto contrario: le case resteranno invendute, non ristrutturate e continueranno a sprecare energia". Così il senatore del Pd Dario Stefàno, presidente della commissione Politiche europee a Palazzo Madama

"E' evidente, quindi, che si tratta di una soluzione che non risolve nulla, ma anzi rischia di peggiorare la situazione: quando la toppa è peggio del buco. Fortunatamente si tratta solamente di una bozza all'inizio del suo iter. Se mai dovesse giungere alle fasi conclusive chiederemo al Governo di assumere una chiara posizione di contrarietà. La transizione ecologica è un valore e una priorità per lo sviluppo del nostro Paese. Siamo convinti che debba essere perseguita con incentivi e non con inutili imposizioni”.