10 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 10 dic (Adnkronos) - Martedì 14 dicembre, alle 11, presso l'aula del palazzo dei Gruppi parlamentari si svolge lo scambio di auguri tra il presidente della Camera Roberto Fico e la stampa parlamentare.

L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv anche con la sottotitolazione per non udenti e con la traduzione nella Lingua internazionale dei segni.