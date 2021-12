M5S: D'Incà, 'orgoglioso del lavoro che si sta facendo'

10 dicembre 2021 a

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Sono molto orgoglioso del lavoro che si sta facendo nel MoVimento 5 Stelle. Abbiamo una nuova struttura con 5 vicepresidenti: Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi, Paola Taverna, Alessandra Todde e Mario Turco, che affiancheranno il Presidente Giuseppe Conte nella sua attività e ai quali faccio il mio augurio di buon lavoro. Abbiamo 17 nuovi comitati politici, divisi per tematiche, che avranno il compito di fare nuove proposte e dare feedback sulle attività in corso". Così il ministro Federico D'Incà su Fb.

"Questi nuovi organismi assieme al Comitato di Garanzia, composto da Roberto Fico, Luigi Di Maio e Virginia Raggi formano la nuova struttura portante del #MoVimento che ci guiderà in questa nuova fase. Abbiamo anche iniziato a fare delle scelte importanti che ci permetteranno di spostare molto più in alto l'asticella dei nostri obiettivi, come quella di richiedere i fondi del 2x1000 per le nostre attività. Siamo la forza politica più giovane del Parlamento, abbiamo raggiunto molti obiettivi, proposto un nuovo modo di fare politica con serietà, entusiasmo e contribuendo, con oltre 100 milioni di euro di restituzioni, a realizzare progetti per la società".

"Ecco perché il #MoVimento è stato e da oggi sarà ancora di più il luogo dove convergono civismo e dialogo e dove ogni cittadino potrà, se vorrà, dare il proprio contributo alla trasformazione politico-sociale del nostro Paese".