Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Se non il garantismo, almeno il buon senso: come si possono chiedere le dimissioni di un ministro per un'indagine che non riguarda il ministro, non riguarda un dirigente del ministero, ma il coniuge di un dirigente del ministero? Direi che possiamo anche lasciar perdere”. Così il sottosegretario all'Interno Ivan Scalfarotto di Italia Viva.