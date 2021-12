Toscana: Lega, 'Su bilancio da Giani modus operandi sbalorditivo, siamo indignati'

10 dicembre 2021 a

Firenze, 10 dic. - (Adnkronos) - "Siamo sbalorditi ed indignati dal modus operandi di Giani e della sua Giunta; il bilancio approvato lo scorso 24 novembre viene messo nella nostra disponibilità ufficiale solo il 10 dicembre (ultimo giorno utile per Legge), ma con la possibilità che, nella riunione di Giunta di lunedì prossimo, possa essere anche completamente o in buona parte stravolto. Senza dimenticare che, proprio a partire da lunedì, in rapida successione sono state convocate le varie Commissioni che dovranno analizzare, ognuna per la sua competenza, parte del voluminoso documento. Insomma, è per noi inammissibile questo modo di lavorare che, in pratica, impedisce alle opposizioni un'analisi approfondita e seria di quanto deliberato, tra l'altro, ben sedici giorni orsono". Lo affermano, in una nota congiunta, i consiglieri regionali del gruppo Lega.

"Come mai - si chiedono i consiglieri con il capogruppo Elisa Montemagni - il corposo documento finanziario è rimasto nel cassetto per tutto questo tempo? Perché l'ipotizzata odierna riunione della Giunta è slittata? Probabilmente perché vi sono ampie divergenze all'interno della stessa Maggioranza su come gestire il palese buco in Sanità, che ricordiamo essere intorno ai 500 milioni di euro".

"Da parte nostra - concludono i consiglieri regionali leghisti - per il bene dei toscani, siamo, dunque, pronti ad essere in Aula pure dal 27 dicembre in poi, anche per garantire un maggior approfondimento degli atti, la tutela delle prerogative dei consiglieri - attraverso le due consuete sedute per ogni Commissione - e scongiurare l'esercizio provvisorio. Non faremo nessun sconto, perché il nostro fine rimane quello di contrastare le varie e scellerate decisioni (es. tagli lineari ai servizi, differimento degli investimenti nelle infrastrutture strategiche, aumento tariffe dei servizi, a partire da quello idrico) che, ad una prima lettura del testo, sono contenute nei delicati documenti economici e finanziari".