Biathlon: CdM, bielorussa Sola vince la sprint di Hochfilzen e Vittozzi settima

Hochfilzen, 10 dic. - (Adnkronos) - Prima vittoria in carriera in Coppa del mondo per Hanna Sola sulle nevi di Hochfilzen. Nella sprint la bielorussa ha messo la concorrenza alle spalle con una prova maiuscola tanto sugli sci quanto al poligono, vincendo per dispersione, chiudendo con zero errori e precedendo sul traguardo di 46”8 la francese Justine Braisaz-Bouchet – due errori al poligono -, al primo podio in singolo della stagione, mentre la norvegese Marte Roiseland si è fermata al terzo posto a 50”3 con zero errori.

Segnali di crescita arrivano da Lisa Vittozzi, autrice di una prova discreta, con un errore al poligono che non le ha impedito comunque di chiudere al settimo posto, a 1'07″4 dalla vincitrice bielorussa. Dorothea Wierer, condizionata dai due errori al tiro, uno sdraiata ed uno in piedi, ha terminato la propria gara al 33esimo posto.

Tra le altre azzurre impegnate in gara 42esimo posto per Samuela Comola, Eleonora Fauner 70esima e Michela Carrara 81esima. Classifica generale che vede al primo posto Roiseland a 216 punti, seguita dalla bielorussa Dzinara Alimbekava a 194; Vittozzi prima delle italiane, 14esima a 113 punti. Sabato 11 dicembre in programma la pursuit maschile alle 12.15 e la staffetta femminile alle 14.15.