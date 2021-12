Pd: 100 giorni dì Agorà, iscritti al portale superano quota 13.600

10 dicembre 2021 a

Roma, 10 dic (Adnkronos) - Dopo i primi 100 giorni di attività, che hanno portato alla programmazione di 249 Agorà - 196 quelle già svolte - sono 30 i nuovi appuntamenti. Lo rende noto il Pd. Domani mattina, sabato 11 dicembre alle 10 a Torino, presso il Fortino (in strada del Fortino 20), l'appuntamento promosso da Andrea Giorgis, che con Carla Bassu guida il Comitato Pd sulle Riforme, vedrà la partecipazione in collegamento del segretario del Pd Enrico Letta e in presenza di Federico Fornaro, capogruppo alla Camera di Articolo uno. Ci saranno poi, tra gli altri, Gianni Cuperlo e Antonio Nicita.

Sono 120 le persone già iscritte a partecipare e il tema sarà 'Politiche e strumenti per una democrazia 'emancipante' nell'attuale contesto economico, sociale e digitale', spiega sempre il Pd. Un'iniziativa per capire come e a quali condizioni l'innovazione digitale possa rafforzare la democrazia rappresentativa e contribuire a far crescere un'Italia più giusta. Prenderanno la parola, oltre a tanti giovani, anche esperti e studiosi dell'Università di Torino e del Politecnico.

Nel pomeriggio, sempre domani e sempre in Piemonte, a None, alle 15 Agorà ibrida con la responsabile giustizia del Pd Anna Rossomando ed il sociologo Nando Della Chiesa su 'Legalità e territorio'. Altre agorà nel weekend a Lecco, Teramo, a Quarrata nel pistoiese e sei appuntamenti sabato in diverse regioni del sud: a Enna con 'Si resti arrinesci' - Agorà su Giovani, Istruzione, Ricerca e Cultura'; a Somma Vesuviana su 'Tampon tax e giustizia sociale' con la senatrice Valeria Valente e la presidente dei giovani democratici Caterina Cerroni, per la prima agorà dei Gd di Napoli; a Bitonto; Nizza di Sicilia; Serra San Bruno.