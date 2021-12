Incidenti: ciclista investito nel Milanese, è grave

10 dicembre 2021 a

a

a

Milano, 10 dic. (Adnkronos) - Un uomo è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto a Legnano, in provincia di Milano. Poco dopo le 16, in viale Pietro Toselli, l'uomo, alla guida della sua bicicletta, è stato investito da un'auto. Il ciclista, le cui generalità non sono ancora note, ha riportato traumi all'addome e al bacino ed è stato portato in codice rosso all'ospedale di Legnano. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza e i vigili urbani.