Pnrr: Conte, 'raggiungere obiettivi, M5S vigilerà, è obiettivo politico e morale'

10 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - Sul Pnrr "non ho elementi per dire se il governo sia in ritardo e se lo sia tutto il sistema, perché qui la questione non è solo il governo. Sicuramente però posso dire che il M5S sarà molto attento a vigile, monitorerà che tutto proceda speditamente e nei tempi prestabiliti, in modo efficace. Il Pnrr è il banco di prova dell'Italia, della sua capacità di mettere a terra gli investimenti, di raggiungere gli obiettivi". Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite di Adnkronos Live.

Gli obiettivi del Pnrr "vanno centrati - prosegue l'ex premier - è un imperativo politico e morale nei confronti delle generazioni più giovani, per un sistema Italia più a misura delle nuove generazioni".