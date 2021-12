Cremona: sorpreso con marijuana e cocaina, denunciato

11 dicembre 2021 a

Milano, 11 dic. (Adnkronos) - Un uomo di 53 anni, cittadino italiano, è stato denunciato dai carabinieri a Crema, in provincia di Cremona, per possesso e spaccio di stupefacenti. L'uomo, con alcuni precedenti, è stato fermato per un controllo mentre stava entrando in un locale pubblico nel quale lavora. I militari hanno trovato in una scatola 0,6 grammi di marijuana, un bilancino e materiale per confezionare le dosi. Nel corso della perquisizione della sua abitazione hanno trovato sei grammi di cocaina e due bilancini di precisione. L'uomo è stato denunciato e la droga e il materiale sequestrati.