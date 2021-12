Milano: spaccio di droga, polizia arresta tre uomini

11 dicembre 2021 a

a

a

Milano, 11 dic. (Adnkronos) - Tre uomini sono stati arrestati dalla polizia a Milano per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti. Poco dopo le 16 di ieri una volante ha fermato per un controllo tre persone in via Città di Fiume, in zone Porta Venezia. I tre hanno provato a scappare, ma sono stati bloccati poco dopo. Un cittadino gambiano di 40 anni e un maliano di 29 anni sono stati arrestati perché trovati in possesso di 56 grammi di hashish e oltre 500 euro in contanti. Un terzo uomo, acquirente dello stupefacente, è stato denunciato.

Poco prima delle 2 di notte, invece, una volante ha fermato in via Tibaldi un'auto con alcuni uomini a bordo. Un cittadino marocchino di 29 anni, trovato in possesso di 21 grammi di hashish suddivisi in 16 involucri e 400 euro in contanti, è stato arrestato.