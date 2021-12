Eutanasia: emendamenti Associazione Coscioni, 'lungaggini e discriminazioni, snellire passaggi'

11 dicembre 2021 a

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Lunedì 13 dicembre è atteso in plenaria della Camera dei Deputati il testo della legge sul suicidio assistito. Denominato 'Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita', il testo si pone l'obiettivo di regolamentare quanto previsto dalla Corte costituzionale con sentenza 242/2019. L'Associazione Luca Coscioni ha presentato online questa mattina una proposta di emendamenti ritenuti indispensabili perché la legge in questione sia utile e rappresenti, al contrario del testo attuale, un passo avanti rispetto allo scenario attuale. Sono intervenuti Filomena Gallo, Marco Cappato e Matteo Mainardi, Segretario, Tesoriere e coordinatore della campagna Eutanasia Legale dell'Associazione Luca Coscioni". Si legge in una nota.

“Per la prima volta il tema del suicidio assistito arriva in plenaria dove avrà inizio la discussione sul testo. A beneficio di tutti i parlamentari di ogni schieramento politico invieremo loro le nostre proposte di emendamenti. Una serie di spunti di riflessione affinché la legge sul suicidio assistito sia uno strumento utile, dunque migliorativo, rispetto al testo attuale che legalizza ciò che ha già fatto la Corte Costituzionale, complicando passaggi che invece erano da snellire", così Marco Cappato e Filomena Gallo dell'Associazione Luca Coscioni.

"In particolare si rende indispensabile eliminare la discriminazione nei confronti dei malati che non sono tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale (l'esempio più diffuso è quello dei malati terminali di cancro) e di fissare tempi certi per la risposta ai malati, affinché anche con la legge, persone come Mario, non debbano attendere oltre 16 mesi per avere il via libera. Non dovessero rientrare in un ipotetica legge saranno gli italiani con il Referendum della prossima primavera a consentire il superamento di tutta questa serie di limitazioni previste dall'attuale testo al ribasso, come anche l'Eutanasia attiva.