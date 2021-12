Milano: furti e rapine, polizia arresta sei uomini

11 dicembre 2021 a

Milano, 11 dic. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano sei uomini, accusati di aver commesso furti e rapine. Poco dopo la mezzanotte tre giovani, un cittadino delle Mauritius di 20 anni nato in Italia, un ivoriano di 21 e un nigeriano di 19 anni nato in Italia, sono entrati in una pizzeria e hanno rubato tre bottiglie di alcolici. Per fuggire hanno spintonato il proprietario del locale, ma sono stati fermati e arrestati poco dopo con l'accusa di rapina pluriaggravata in concorso.

Poco prima delle 2 di notte alla stazione della metropolitana di Cadorna un cittadino marocchino di 22 anni è finito in manette per aver rubato un telefono cellulare a un uomo di 25 anni, disabile in carrozzina. La vittima è stata derubata alla stazione di Porta Genova da due giovani, ma la polizia, con la descrizione fornita dal 25enne e con le immagini delle telecamere, hanno riconosciuto il 22enne e lo hanno arrestato per rapina.

Poco prima delle 20, invece, gli agenti hanno arrestato un cittadino marocchino di 44 anni per furto aggravato. L'uomo in un supermercato di viale Umbria ha rubato alcune bottiglie di alcolici, fuggendo dalla porta di emergenza. Avvisati dalla vigilanza, gli agenti lo hanno bloccato e arrestato. Alle 23.30 in piazza Duca d'Aosta, infine, la polizia ha arrestato un cittadino tunisino di 20 anni, che poco prima aveva strappato dalle mani di un uomo di 32 anni il telefono cellulare. Bloccato dal personale dell'Atm, è stato arrestato dalla polizia.