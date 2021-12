M5S: comitato progetti, 'incontro con Conte molto proficuo'

11 dicembre 2021 a

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - “Come Comitato Nazionale Progetti del Movimento 5 Stelle ci siamo messi subito al lavoro, e oggi abbiamo dato vita a un primo incontro con il presidente Conte dagli esiti proficui. L'obiettivo è quello di istaurare subito un rapporto solido con i territori, facendo da raccordo con gli altri organismi della struttura come i Forum territoriali. Dare voce in termini di proposta ai cittadini, siano essi raggruppati in associazioni, gruppi o comitati, è la nostra priorità". Così in una nota il coordinatore del Comitato Nazionale Progetti Gianluca Perilli e gli altri componenti Gianluca Castaldi, Sebastiano Cubeddu, Filomena Maggino e Sabrina Ricciardi.

"Saremo chiamati infatti a trasformare in iniziative politiche e legislative istanze e proposte che ci arriveranno dalla società civile e dai Forum tematici: in questa fase riteniamo che sia cruciale riannodare i fili con chi fa attività politica sui territori e con chi ha una conoscenza più approfondita delle esigenze dei cittadini. In questa attività avremo il supporto prezioso della Scuola di Formazione, oltre a quello di tutti gli altri comitati che, con diverse specificità, saranno chiamati appunto a gestire i rapporti con i territori".

"Affrontiamo questa sfida con grande entusiasmo, certi che il M5s debba tornare a vivere tra i cittadini con una costante opera di ascolto e di confronto. All'incontro odierno ne seguiranno presto altri: ci attendono numerose sfide nei mesi a venire, e c'è tutta la volontà di farsi trovare pronti”.