Scuola: Affinita (Moige), 'inaccettabile che genitori istituto Gesù-Maria paghino test T0'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "E' inaccettabile che i genitori debbano pagare il tampone T0 ai figli. E chi non può permetterselo? Le inefficienze della classe dirigente continuano ad essere scaricate su quella genitoriale sfinita dagli aumenti dei costi, dalle complicazioni organizzative ed adesso anche dalla richiesta di tamponi ai ragazzi non vaccinati sui mezzi pubblici". E' il commento all'Adnkronos del direttore generale del Moige, Movimento italiano genitori sul caso raccontato dal dirigente scolastico dell'Istituto Gesù-Maria a Roma secondo il quale il tampone T0 è possibile solo se pagato in strutture convenzionate dalle famiglie.

"Queste modalità stanno facendo raddoppiare le situazioni di discriminazione e bullismo ed hanno vanificato tutte le politiche di inclusione. Anche di fronte alla sordità di un ministro della salute - conclude Affinita - che ancora non si è mai confrontato con i genitori".