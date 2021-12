Eutanasia: Magi, 'presenterò emendamenti associazione Coscioni'

11 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Presenterò gli emendamenti al testo sul suicidio assistito illustrati oggi durante la conferenza stampa dall'associazione Coscioni per modificare il testo uscito dalla Commissione e ottenere una legge in grado di garantire davvero la libertà di scelta e la dignità dei cittadini". Così il deputato e presidente di Più Europa Riccardo Magi intervenendo alla conferenza stampa dell'associazione Luca Coscioni.

"Già in Commissione avevo presentato emendamenti che allargassero il perimetro della legge verso la legalizzazione dell'eutanasia attiva. Faremo di tutto per migliorare il testo nel passaggio in Aula, dobbiamo registrare però che l'atteggiamento tenuto in Commissione dai relatori e dai principali gruppi non lascia ben sperare. Sarà difficile sciogliere in aula i nodi che non sono stati sciolti precedentemente", conclude Magi.