11 dicembre 2021

(Adnkronos) - Le Zebre sono state sconfitte allo Stadio Lanfranchi di Parma dal Biarritz Olympique per il primo turno di Challenge Cup. I francesi si sono imposti 26-13. Ora le Zebre si ritroveranno in vista del secondo turno di Challenge Cup, in programma venerdì 17 allo Stade Mayol contro i francesi del Tolone.