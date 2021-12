Ue: Gentiloni, 'no eccezioni rispetto a modelli di piena democrazia'**

11 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Occorre affermare fino in fondo lo stato di diritto senza concederci il lusso di eccezioni rispetto a modelli di piena democrazia parlamentare tra i 27 e questo vuol dire rafforzare la tenuta democratica delle istituzioni europee, senza mai darlo per scontato". Così Paolo Gentiloni in un videomessaggio all'iniziativa del Gruppo S&D al Parlamento europeo a Firenze.

"Credo sia molto importante lanciare il tema della democrazia in Europa. E' un tema che ogni tanto può apparire superato ma è esattamente il contrario vista la sfida di modelli capitalistici che non si basano sulla democrazia parlamentare. Possono apparire come modelli di capacità decisionale. Eppure di fronte all'emergenza Covid, i sistemi democratici hanno dimostrato di saper fare l'interesse dei cittadini", ha detto il commissario Ue.

"Ma è una sfida aperta che caratterizzerà i prossimi anni e l'Europa per affrontarla, per essere portabandiera della democrazia nel mondo, deve anche rafforzare al proprio interno la propria democrazia. Senza passi in avanti si rischia di tornare indietro". Nella gestione della pandemia "chi ha seminato odio verso la scienza e sfiducia nelle istituzioni democratiche e parlamentari non ha avuto successo. Ma nel mondo che abbiamo davanti in cui cruciale sarà la sfida per la sostenibilità ambientale, dobbiamo mettere al centro il rafforzamento della democrazia anche al nostro interno".