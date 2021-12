M5S: Azzolina, 'scuola al centro nostro progetto, ora avanti'

11 dicembre 2021 a

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - “Istruzione e Cultura sono da tempo cuore dell'agenda del Movimento. La scuola, grazie all'impegno di questi mesi è finalmente tornata al centro del dibattito politico e mediatico del Paese, e lì deve rimanere. La promozione e la tutela delle attività culturali sono condizioni necessarie per la crescita del Paese. Mi sento dunque di garantire il massimo impegno da parte di tutti i componenti del Comitato Istruzione e Cultura che coordino. Insieme a Marco Bella, Luigi Gallo, Michela Montevecchi e Anna Laura Orrico siamo già al lavoro. Vogliamo offrire una sintesi efficace sui temi di nostra competenza per promuovere l'attività politica e permettere al Movimento di condurre le proprie battaglie”. Così in una nota Lucia Azzolina, coordinatrice del Comitato Istruzione e Cultura del M5S al termine della riunione tra il presidente Giuseppe Conte e i componenti dei Comitati politici.