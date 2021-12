Manovra: Fratoianni, 'che faccia tosta Salvini a insultare sindacati'

11 dicembre 2021 a

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - “Ci vuole davvero la faccia tosta di Matteo Salvini per dire che lo sciopero generale del 16 dicembre di Cgil e Uil è contro i lavoratori e il Paese. Invece di insultare gratuitamente il sindacato si occupi di fare in modo che il suo governo faccia qualcosa per i salari troppo bassi e i contratti troppo precari". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“Sarebbe poi il massimo se Salvini potesse inoltre convincere il ministro Giorgetti ad occuparsi seriamente - conclude l'esponente dell'opposizione di sinistra - delle tante crisi industriali aperte che falcidiano migliaia di posti di lavoro".