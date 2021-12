Calcio: Premier, Chelsea supera Leeds 3-2, doppietta Jorginho su rigore

11 dicembre 2021 a

Londra, 11 dic. (Adnkronos) - Il Chelsea supera 3-2 il Leeds in Premier League grazie alla doppietta dell'azzurro Jorginho su calcio di rigore. Il centrocampista dopo i rigori decisivi sbagliati con l'Italia ne ha realizzati due con i Blues. A Stamford Bridge la squadra di Bielsa passa in vantaggio al 28' con Raphinha su rigore, al 13' della ripresa arriva il pareggio di Mount, poi nella ripresa al 58' e al 94' la doppiatta di Jorginho dal dischetto dopo che a sette minuti dal termine Gelhardt aveva pareggia per gli ospiti. Vincono anche il Manchester City 1-0 in casa al Wolverhampton, grazie al gol di Sterling, il Liverpool 1-0 ad Anfield contro l'Aston Villa dell'ex Steve Gerrard, con un rigore trasformato da Salah, e l'Arsenal che si impone 3-0 sul Southampton grazie alle reti di Lacazette, Odegaard e Gabriel.