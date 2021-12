Green pass: in centro a Milano nessuno in piazza, sfuma la protesta

11 dicembre 2021 a

Milano, 11 dic. (Adnkronos) - Nessuna manifestazione contro il green pass in piazza Duomo a Milano. E' quindi sfumato quello che avrebbe dovuto essere il 21esimo sabato consecutivo di protesta a Milano contro il certificato verde, dopo il giro di vite deciso dal Viminale. Nelle vie del centro del capoluogo lombardo si sono viste migliaia di persone, dedite però alla passeggiata e allo shopping pre-natalizio. In piazza Fontana, luogo tradizionale di ritrovo dei no green pass, e nella vicina piazza Duomo non si sono registrati raduni.

Unico teatro della protesta è stato l'Arco della Pace, dove dalle 15 si sono riunite alcune centinaia di manifestanti per contestare il vaccino e le misure anti-Covid. Al termine del presidio, conclusosi verso le 18, non è però partito il corteo diretto verso piazza Duomo, come accaduto alcune settimane fa. Sebbene annunciato, non è pervenuto alla manifestazione organizzata dall'associazione La Genesi il sindacalista dei portuali di Trieste, Stefano Puzzer.