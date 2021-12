11 dicembre 2021 a

Milano, 11 dic. (Adnkronos) - La direzione del Teatro alla Scala di Milano, sentiti gli artisti e i rappresentanti dei lavoratori, ha anticipato in considerazione dello sciopero generale indetto per il 16 dicembre, la rappresentazione dell'opera 'Macbeth' di Giuseppe Verdi prevista per giovedì a mercoledì 15 dicembre alla stessa ora. Il Teatro ringrazia gli artisti coinvolti e tutti i lavoratori per "la sensibilità dimostrata".