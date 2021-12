Elezioni: per Roma 1 Pd sceglie D'Elia, contatti Iv-Azione su candidatura alternativa**

11 dicembre 2021 a





Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Il Pd ha scelto la portavoce delle donne dem, Cecilia D'Elia, come candidata alle suppletive di gennaio al collegio Roma 1. Vicina a Nicola Zingaretti, D'Elia è anche responsabile Pari Opportunità della segreteria Letta e oggi è stata scelta all'unanimità dalla Direzione del Pd Roma. Al momento però la coalizione che la sostiene vede schierati i dem solo con Leu. Si attende di conoscere la decisione dei 5 Stelle. Non ci sarà Azione di Carlo Calenda. Dopo alcuni contatti con Letta, Calenda aveva ritirato la candidatura di Valentina Grippo ma, a fronte della decisione dem su D'Elia, ha chiuso ogni trattativa.

Una rottura che spinge Italia Viva ad andare avanti su una candidatura alternativa e, a quanto si apprende, sarebbe in corso con un confronto con il leader di Azione in questo senso. "Noi comunque -dicono fonti Iv- andiamo avanti sull'idea di una nostra candidatura che potrebbe essere la Bonetti, ipotesi circolata nelle scorse ore. Ma tra stasera e domattina decideremo".

E' dunque concreto il rischio che il 'campo largo' si restringa nelle elezioni di metà gennaio a Roma, in un collegio vinto con ampio margine negli ultimi anni da Paolo Gentiloni prima e da Roberto Gualtieri poi. Ma dove alle ultime amministrative la lista di Calenda ha ottenuto il 32%. Un consenso notevole che potrebbe rendere in salita la corsa di D'Elia se Azione scendesse in campo con una candidatura alternativa. Sebbene proprio lo stesso Calenda stamattina aveva messo in guardia dall'andare divisi: così "vorrebbe dire essere tutti sconfitti".