Caterpillar: Fratoianni, 'in piazza con lavoratori, cosa aspetta governo a proteggerli?'

11 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 11 di. (Adnkronos) - "Ora in piazza a Jesi con i lavoratori Caterpillar licenziati di fronte all'ennesima delocalizzazione, perchè il nostro posto è qui con loro. Cosa aspetta il governo, cosa aspetta il ministro Giorgetti , a mettere in campo misure che proteggano i lavoratori e il sistema industriale del nostro Paese da questa barbarie continua?”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni parlando con i cronisti in piazza a Jesi al presidio dei lavoratori della multinazionale licenziati poche ore fa.