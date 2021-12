Stragi naziste: Bergamini, 'gratitudine a Pieri per seme speranza che ha seminato'

11 dicembre 2021 a

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Vorrei esprimere il mio cordoglio per la scomparsa di Enrico Pieri, presidente dell'associazione martiri di Sant'anna di Stazzema. In occasione della celebrazione del memoriale di quest'anno, ho avuto l'onore di conoscerlo. È stato un momento per ricordare tutti insieme il supremo valore della pace, della memoria e della vita. Enrico Pieri ha speso la sua vita a raccontare uno dei più atroci eccidi commessi nel nostro Paese, per ricordare a tutti noi di tenere alta l'attenzione contro ogni forma di odio, di intolleranza e di prepotenza. A lui rivolgo la mia gratitudine per il seme della speranza che ha seminato e coltivato in questi anni”. Così il sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento del governo Draghi, Deborah Bergamini.