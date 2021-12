12 dicembre 2021 a

Abu Dhabi, 12 dic. (Adnkronos) - "Innanzitutto congratulazioni a Max e al suo team, noi abbiamo fatto un lavoro fantastico quest'anno. E' stata una stagione tra le più difficili. Abbiamo dato tutto in questa ultima parte di stagione in particolare". Lo ha detto Lewis Hamilton alla fine del Gp di Abu Dhabi. "Mi sono sentito alla grande in macchina negli ultimi 2-3 mesi. Vedremo il prossimo anno cosa succederà".