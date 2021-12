Usa, sparatoria in Texas: un morto e 13 feriti

13 dicembre 2021 a

a

a

Washington, 13 dic. (Adnkronos) - E' di un morto e 13 feriti, tre dei quali gravi, il bilancio di una sparatoria avvenuta domenica sera a Baytown, vicino Houston, in Texas, durante una celebrazione in ricordo di un'altra vittima uccisa a colpi d'arma da fuoco. Un gruppo di persone era radunato quando si è avvicinato un mezzo da cui è stato aperto il fuoco contro la folla che aveva appena lasciato volare dei palloncini in ricordo della vittima, si legge sul giornale Houston Chronicle. Tra i feriti ci sarebbe un bambino, secondo le notizie diffuse dallo sceriffo della contea di Harris, Ed Gonzalez.