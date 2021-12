Eutanasia: Gandolfini (Family day), 'Ddl inaccettabile e mortifero'

13 dicembre 2021 a

Roma, 13 dic (Adnkronos) - "Oggi entrerà nell'aula di Montecitorio per la discussione generale il testo unificato su 'Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita'. Alcuni valorosi deputati hanno ottenuto modifiche importanti, ma che non cambiano il nostro giudizio complessivo: si tratta di un disegno di legge inaccettabile e mortifero". Lo dice Massimo Gandolfini, presidente dell'associazione 'FamilyDay'.

"C'è un modo per fuggire dalla trappola eutanasia. Si tratta di scegliere se è segno di umanità e civiltà farsi 'prossimo' di ogni malato, alleviando quell'umanissimo sentimento di disperazione che spesso ci coglie di fronte alle sofferenze, portandoci anche ad invocare la morte, oppure è segno di umanità dare la morte, nascosti dietro il vergognoso alibi 'l'ha voluto lui', che anestetizza le coscienze, facendoci abbattere ogni limite di morale civile", aggiunge Gandolfini.