Pd: Federica Mazzoni segretaria Bologna, gli auguri di Sandra Zampa

Roma, 13 dic (Adnkronos) - "Voglio esprimere a Federica Mazzoni eletta alla segreteria del Pd bolognese, le mie congratulazioni e gli auguri di buon lavoro". Lo dice Sandra Zampa, responsabile Salute del Pd, commentando l'elezione di Federica Mazzoni a segretaria Pd di Bologna.

"Nel suo impegno a rinnovare il partito e a rilanciare l'azione ribadita in più occasioni, troverà in me e in tanti iscritti e elettori dem, un convinto sostegno. Sono certa che la prima donna eletta alla guida del partito democratico saprà assicurare al partito quel nuovo slancio che tante e tanti auspicano e attendono”, dice ancora Zampa.