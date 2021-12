Centrosinistra: Calenda, 'inutile parlare di campo largo, non c'è'

13 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 13 dic (Adnkronos) - Nel collegio di Roma centro dove si voterà per le suppletive per la Camera "io, nonostante fossimo primo partito con il 32%, ho levato la mio candidata, bravissima, e ho detto cerchiamo insieme. Il Pd è andato dritto, immagino lo steso Iv. Se questo è il modo di lavorare è inutile parlare di campo largo, il campo largo non c'è". Lo ha detto Carlo Calenda a Agorà.

"Il lavoro da fare è quello di ricostruire un'area riformista-liberale, con la classe dirigente fatta di amministratori locali. Un lavoro più lungo, complicato perchè spesso le proposte non sono recepite -ha spiegato il leader di Azione-. Il problema è questo, la politica fatta tutta dentro il Parlamento in questo scorcio di legislatura non è quello che c'è nel Paese".