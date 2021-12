Quirinale: Calenda, 'sì a presidente centrodestra, la Cartabia non è di sinistra'

13 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 13 dic (Adnkronos) - "Nessun problema" ad un presidente della Repubblica di centrodestra: "Il centrodestra moderato sono i popolari, una grande cultura che ha fatto l'Europa, non la destra sovranista e anti Europa". Lo ha detto Carlo Calenda a Agorà, su Raitre.

"La Cartabia non è certamente una personalità di sinistra, è una personalità che da quel punto di vista è più vicina a quell'area che alla sinistra -ha piegato il leader di Azione-. Dobbiamo cercare di avere questo tipo di equilibrio, se i nomi sono di uno del Pd o di Berlusconi non sono favorevole"

"Io penso che la ministra Cartabia ha tutte le carte in regola: conoscenza della Costituzione, equilibrio, capacità di toccare in profondo un tema come la giustizia. E' anche donna, io la metto come ultima garanzia ma è importante dare un segnale su questo", ha detto ancora Calenda.