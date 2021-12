Bluespirit.com, regala un'emozione con i gioielli dei migliori marchi

13 dicembre 2021 a

(Milano 13 dicembre 2021) - Milano, 13 dicembre 2021. Ogni momento speciale della vita deve essere ricordato con un gioiello prezioso. La gioielleria Bluespirit.com presenta bracciali, collane, anelli e orologi dei brand più apprezzati del settore, realizzati in materiali di alta qualità, dall'oro all'argento, dai diamanti alle perle. Spedizioni veloci, assistenza in ogni fase dell'acquisto, reso garantito e pagamenti sicuri vanno a rendere l'esperienza sullo store davvero unica.

Le collezioni acquistabili su www.bluespirit.com rispondono alle preferenze di tutti i clienti: dallo stile più casual ed informale a quello più chic e raffinato. Si incontrano ciondoli, bracciali, collane, anelli, orologi da donna , orecchini e tantissimi altri accessori, in grado di donare un tocco in più ad ogni outfit.

A ciò si aggiungono moltissime idee regalo per Natale, per rendere ancora più unica questa speciale occasione. Il gioiello scelto può essere spedito direttamente al destinatario, eliminando dai pacchetti tutti i riferimenti alle spese affrontate. In alternativa si può optare per una pratica gift card, del valore a scelta.

In appena qualche click si può trovare l'articolo desiderato, poiché il catalogo virtuale presenta diverse categorie, a cui è possibile aggiungere dei filtri. I preziosi sono l'espressione di marchi autorevoli, come Festina, Chronostar, Morellato, Breil, Michael Kors, Cluse o Lucien Rochat. Recentemente è stato aggiunto anche il brand di tendenza Chiara Ferragni.

Richiedendo (online o in store) la Bluespirit Card il cliente riceve un regalo di benvenuto, sconti esclusivi e offerte personalizzate. Raggiungendo il livello di membership Diamond ad ogni acquisto viene caricato sulla carta anche un credito pari al 5% della cifra spesa.

Per risparmiare sulle spese di spedizione e per non essere vincolati dagli orari del corriere è prevista la possibilità di ritirare il proprio acquisto presso uno degli oltre 200 negozi Bluespirit distribuiti sul territorio nazionale. Qui si può poi richiedere il servizio di personalizzazione di fedi, bracciali e orologi.

Per chi volesse ricevere il gioiello direttamente a casa propria, ordinare online è semplice, le spedizioni sono rapide e gratuite per acquisti sopra i 39 euro. Le transazioni sono completamente sicure e avvengono con PayPal, carta di credito, bonifico bancario o in quattro rate grazie al servizio 4X Oney. E in caso il prodotto non rispettasse le proprie aspettative, il reso è garantito entro 30 giorni.

Infine, per assicurare un'esperienza soddisfacente sotto ogni punto di vista sono attive diverse promozioni. Sui gioielli in oro gli sconti arrivano al 30% (a seconda del prezzo dell'articolo) mentre su una selezione di preziosi del marchio Bluespirit la percentuale raggiunge addirittura il 50%.

