Pnrr: Fontana, 'su investimenti serve condivisione con Regioni'

13 dicembre 2021 a

a

a

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Per evitare contrapposizioni tra Regioni ed Enti locali sugli investimenti da portare avanti con i fondi del Pnrr, sarebbe logico, oltre che auspicabile, che ci fosse una condivisione delle scelte, tenuto conto anche del fatto che tutti i fondi europei della programmazione settennale passano dalle Regioni". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo questa mattina all'evento 'Mi+Pnr. La formula per il futuro', edizione invernale di Direzione Nord, in corso al Palazzo delle Stelline di Milano.

Guardando alla stretta attualità e proiettando il ragionamento sul tema dell'Autonomia, il governatore della Lombardia ha sottolineato come "la pandemia sia stata la dimostrazione dell'efficienza del governo territoriale rispetto a quello centrale" ha sottolineato il governatore citando, come esempio, la campagna vaccinale. "Proprio la campagna vaccinale - ha spiegato Fontana - ha funzionato efficientemente in tutte le Regioni, dimostrando come l'Italia abbia dato una delle risposte migliori a livello europeo e questo lo dobbiamo alle Regioni".