Milano: 'Al Mercato Steaks & burgers', domani recruitment day per ampliare squadra

Milano, 13 dic. (Labitalia) - Anche nel 2022 'Al Mercato Steaks & Burgers' continuerà la sua crescita replicando il format di via Sant'Eufemia 16 e di corso Venezia 18, a Milano, con una nuova apertura nei pressi di piazza Gae Aulenti. Proprio per la necessità di ampliare il proprio organico, l'iconica insegna della carne promuove l'evento 'Al Mercato Recruitment Day', che si terrà domani, martedì 14 dicembre, dalle ore 10 alle ore 14, negli spazi di Tenoha Milano, in via Vigevano 18.

Sarà una giornata di colloqui in cui i candidati, previo invio di una email con allegato il proprio curriculum vitae all'indirizzo [email protected] specificando nell'oggetto 'Al Mercato Recruitment Day', avranno l'opportunità di incontrare e confrontarsi con l'executive chef di 'Al Mercato Steaks & Burgers', Eugenio Roncoroni, e con Marcello Rizza, Ceo di Cuore di Parma srl, la società proprietaria del brand. In tale occasione, i candidati potranno scoprire la storia, l'essenza e le idee sulle quali si basa il progetto di 'Al Mercato' e, al contempo, raccontare le proprie esperienze, competenze e obiettivi, dimostrando perché potrebbero essere le persone giuste per far parte della squadra dell'insegna.

“Attraverso questa iniziativa - spiega Marcello Rizza, Ceo di 'Al Mercato Steaks & Burgers' - cerchiamo talenti che diventino parte integrante del successo della nostra impresa. Si tratterà di un momento di confronto e di scambio reciproco al termine del quale ogni candidato avrà la possibilità di dare un proprio giudizio sul progetto e decidere se possa essere l'occasione giusta per intraprendere un nuovo percorso lavorativo”. Le figure professionali che entreranno a far parte della famiglia di 'Al Mercato' saranno molteplici e spazieranno dalla gestione del ristorante alla cucina fino alla sala.