Eutanasia: Serracchiani (Pd), 'buon testo, sì al dialogo no a battaglie ideologiche'

13 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 13 dic (Adnkronos) - "Due considerazioni sulla proposta di legge sul fine vita che oggi ha iniziato il suo percorso in aula alla Camera. E' un buon testo, rispettoso dei criteri contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale ed è l'esito di un lavoro accurato di sintesi fatto in Commissione cercando sempre il dialogo e la mediazione tra le diverse sensibilità e, in questo senso, un grazie va rivolto al relatore Alfredo Bazoli ed ai colleghi tutti della Commissione Giustizia". Lo dice Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera.

"E' davvero indispensabile che questo clima prosegua, che si superi la possibile tentazione di fare battaglie ideologiche per dare al nostro Paese finalmente una legge che consenta ai malati senza speranza, quando ogni possibile sforzo è stato fatto, di ricevere l'aiuto che chiedono per poter concludere dignitosamente la vita", aggiunge Serracchiani.