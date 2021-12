Disabili: Draghi, 'mai tolti 200 mln per spostarli su altra posta, per noi è priorità'

13 dicembre 2021 a

Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "La tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità è una priorità assoluta per il governo. La decisione di istituire un Ministero dedicato riconosce le specificità e l'urgenza di questo tema. Permette alle amministrazioni e alle associazioni di avere un punto di riferimento istituzionale, con cui dialogare e collaborare in modo costante. A questo proposito, vorrei sottolineare come il governo non abbia affatto sottratto soldi all'assistenza alle persone con disabilità per finanziare altre misure". Lo ha detto il premier Mario Draghi intervenendo alla Conferenza nazionale sulla disabilità.

"Le risorse che non sono state utilizzate nel 2021 saranno destinate, già nel 2022, a aiuti economici per le persone con disabilità e a interventi per rafforzare la rete di assistenza. Si parla di 200 mln spostati su un'altra cosa, un'altra posta: non è così - ha assicurato Draghi - Le risorse rimangono e se è necessario si farà di più, c'è una volontà molto chiara del governo in tal senso".