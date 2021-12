Il brand di gioielli Different Class lancia il primo NFT di un gioiello su ItaliaNFT

13 dicembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Milano, 13 dicembre 2021 - Different Class lancerà il primo NFT di un gioiello su ItaliaNFT, primo marketplace italiano per NFT e memorabilia, quest'opera unica sarà presentata durante l'evento virtuale di lancio della piattaforma ItaliaNFT il prossimo giovedì 16 dicembre alle ore 18.00 (in diretta Instagram sulla pagina ufficiale di ItaliaNFT).

Solamente in questa occasione, il gioiello in NFT sarà anche realizzato e consegnato fisicamente al vincitore dell'asta.

Il gioiello è l'opera d'arte immortale per eccellenza e quello realizzato dal brand DifferentClass non solo non finirà di esistere, ma continuerà ad acquisire ulteriore valore grazie alla sua trasposizione digitale sulla blockchain.

Different Class è una vera e propria sartoria del gioiello: dall'ideazione, alla progettazione, dal disegno alla realtà. Uno stile unico, cucito finemente seguendo una linea dettata dal desiderio di chiunque scelga di creare la sua immagine attraverso l'arte più pregiata, preziosa e implementata da un concept capace di raggiungere livelli empatici e tecnici inimmaginabili. I gioielli sono realizzati dalle mani di soli orafi italiani, in particolar modo valenzani. Nel distretto di Valenza vengono, infatti, realizzate le opere d'arte più preziose del territorio. Ogni creazione Different Class è unica e ogni articolo è corredato da certificato di autenticità e unicità. Arte per eccellenza, Arte da indossare e per cui essere orgogliosi, in ogni momento.

L'NFT di Different Class sarà la prima trasposizione digitale di un prezioso nella storia e Milena Bernocco, CEO dell'azienda, si dice entusiasta di questa collaborazione con ItaliaNFT, che ha consentito al brand di realizzare un NFT unico, che rappresenta l'altissima gioielleria e allo stesso tempo il massimo della tecnologia. Un'opportunità che Milena Bernocco ritiene una forma d'arte futura, che permette di esprimere la creatività in un modo differente.

C'è grande attesa, quindi, per il lancio ufficiale della piattaforma ItaliaNFT, un marketplace non generalista ma specializzato, di nicchia nella qualità dell'offerta prodotta e che si rivolge non solo al pubblico italiano ma a tutto il mondo. Secondo quanto affermato da Achille Minerva, CEO di ItaliaNFT, l'obiettivo della società è di diventare un punto di riferimento del Made in Italy in campo NFT e più in generale per tutto ciò che è espressione digitale. Una mission che può essere interpretata come un riappropriarsi del concetto di “Made in Italy” inteso come bene fatto realmente in Italia; Different Class rappresenta a pieno questi valori di qualità e bellezza”.

Sedi operative:

ItaliaNFT Via della Spiga 52, Milano

Different Class Viale Pasubio 1, Milano