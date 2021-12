Tpl, Boeri: "Cambiano le città e quartieri diventano più importanti"

13 dicembre 2021 a

Roma, 13 dic. (Adnkronos) - ''Lavoro da remoto rimette in discussione le politiche urbane delle città. Tempi e spazi cambiano la vita urbana. Gli uffici cambiamo l'aspetto della città e balconi e tetti palazzi diventano spazi condivisi e i quartieri diventano più importanti. E quindi servizi commerciali, formatici, scolastici e sanitari vicino casa''. Lo sottolinea Stefano Boeri, architetto e urbanista, in occasione del convegno di Asstra 'Next Generation Mobility'.

''La pedonalizzazione e la mobilità è più 'dolce' nei quartieri, ciclabili e ci sarà una riduzione dell'auto privata e zone dove oggi sostano auto dovranno essere restituite alla città. Vettura privata servirà per la connessione fuori della città -aggiunge Boeri-. Il trasporto pubblico locale sarà l'unica via per ridare slancio alle nostre città''.