Covid: Giani, 'Toscana contiene contagi, feste Natrale alle condizioni attuali'

Firenze, 13 dic. - (Adnkronos) - "Da qualche settimana vedo una crescita dei contagi e aumenteranno fino a Natale per l'alto contato tra le persone. Ma visto come abbiamo contenuto questa crescita, con un livello di un terzo rispetto all'anno precedente, intensificando ancora il ritmo di vaccinazione, e siamo la prima regione per copertura vaccinale con l'83%, crediamo che a fine anno ci sarà una decrescita dei contagi. E' prevedibile che queste feste di Natale possano essere vissute con le condizioni che abbiamo allo stato attuale". Lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Toscana, intervenendo a 'Time line' su Sky Tg24.