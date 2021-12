Governo: Lupi (Nci), 'incontro con Draghi molto positivo'

13 dicembre 2021 a

Roma, 13 dic. (Adnkronos) - “Ho incontrato il presidente del Consiglio Mario Draghi per confermargli il convinto sostegno di Noi Con l'Italia all'azione del governo, con particolare riferimento alla gestione della pandemia, anche con il contributo dato dal nostro sottosegretario Andrea Costa, e alla legge di bilancio. Azioni fondamentali per rendere strutturale la crescita economica. Ho altresì esposto le proposte di Noi con l'Italia su rilancio economico, scuola, fisco e sanità così come emerse dall'Assemblea Nazionale di Palermo, di sabato scorso. L'incontro è stato molto cordiale e positivo”. Lo ha detto il presidente di Noi con l'Italia Maurizio Lupi, al termine dell'incontro con il premier a Palazzo Chigi.