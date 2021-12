Calcio: Torino, sovraccarico al gemello mediale sinistro per Bremer

13 dicembre 2021 a

a

a

Torino, 13 dic. - (Adnkronos) - Ripresa della preparazione al Filadelfia per il Torino. Doppio programma per i granata: seduta defaticante per chi ha giocato ieri contro il Bologna, sessione tecnica per tutti gli altri elementi a disposizione. Gli accertamenti strumentali effettuati su Bremer hanno evidenziato un sovraccarico al gemello mediale sinistro, da rivalutare nei prossimi giorni. Per quanto concerne il bollettino medico, Belotti prosegue le terapie, differenziato per Kone, lavoro personalizzato per Djidji e Verdi.