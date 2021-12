Scuola: sottosegretaria Floridia, 'raggiro obbligo vaccino con prenotazioni? Sarebbe gravissimo'

13 dicembre 2021 a

Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "Se davvero ci fosse all'interno del personale scolastico chi utilizzi la prenotazione del vaccino senza mai farlo veramente come escamotage, sarebbe gravissimo. Certamente parliamo di episodi molto rari, visto che già adesso la percentuale di docenti e personale Ata vaccinato sfiora il 100% e che con l'obbligatorietà confidiamo di avere una copertura completa in tempi adeguati. Ad ogni modo il governo fornirà indicazioni complete per evitare qualsiasi forma di raggiro della legge". Lo dice all'Adnkronos la sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia.

(di Roberta Lanzara)