Sport: Ics e Csen insieme per la promozione sociale e la pratica sportiva

oma, 13 dic. - (Adnkronos) - L'Istituto per il Credito Sportivo (Ics), banca sociale per lo sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura, e il Centro Sportivo Educativo Nazionale (Csen) hanno sottoscritto oggi un protocollo d'intesa che dà seguito al percorso di collaborazione intrapreso tra l'Ics e gli Enti di Promozione Sportiva (Eps) nazionali.

Il Centro Sportivo Educativo Nazionale è una rete nazionale associativa di promozione sportiva e sociale avente per finalità lo sviluppo, la propaganda e l'affermazione dei valori etici e morali della solidarietà nello sport, nella cultura, nelle attività ricreative dopolavoristiche. Principi che l'Ente intende raggiungere mediante attività di ordine culturale, di natura scientifica e tecnica, nonché mediante lo svolgimento di manifestazioni ed eventi sportivi. Promuove e sviluppa nell'ambito della società civile la “cultura della solidarietà”, quale momento cardine di inclusione sociale, didattica formativa ed educazione al rispetto delle altrui individualità e del territorio.

L'accordo, di durata triennale, offre la possibilità a tutte le Realtà affiliate al Csen di potere usufruire di prodotti dedicati, a partire dal Mutuo Light 2.0, per finanziamenti da € 10.000 fino a € 60.000 garantiti dal solo Fondo di Garanzia, affidato in gestione separata all'Ics, e da una lettera di referenza dell'Ente. Altra misura significativa è “Valore Sport per tutti”, dedicata allo Csen e alle sue articolazioni territoriali, per investimenti fino a € 3.000.000 relativi alla realizzazione, riqualificazione, messa a norma, abbattimento barriere architettoniche e sensoriali ed efficientamento energetico di impianti sportivi, compreso l'acquisto delle aree relative a tassi d'interesse completamente abbattuti.